失蹤跑手伏屍山頭 疑半途迷路墮坡亡

民安隊員經常跑山 參賽時無帶手機

救援人員於昨日凌晨約1時20分，在郭最後露面的九肚山一斜坡發現其屍體，警方將案列作「屍體發現」，相信事件無可疑，死因有待驗屍確定。民安隊昨確認郭於2013年加入，屬一級隊員，讚揚他一向盡忠職守，熱愛戶外活動，對其離世深感惋惜。

比賽主辦單位昨於facebook發帖悼念死者，承諾全力協助及支援死者家屬。賽會負責人羅先生說，大會於周日下午約4時發現一名跑手失蹤，蒐集不同跑手及民安隊提供的資料後，相信當日共有3名跑手途經九肚山後偏離了原訂比賽路線約1公里，未有按指定路線沿石屎路跑向黃竹洋路。據羅了解，在3名跑手中帶頭的一人，偏離路線後繼續向前跑，最後離開賽道範圍並乘的士回家，最尾一名跑手則因體力不支掉頭，而在中間的郭遠雄疑迷路失蹤。郭的手機於比賽前交親友保管。

3人偏離 一搭的士一跑回頭脫身

羅續說，賽道全長23公里，在越野賽事中屬短途，故大會未有嚴格規定跑手比賽時須帶手機。他說大會已在適當地點掛上色帶指示方向。

認識郭遠雄、當日亦有參賽的世界山路錦標賽香港代表梁影雪稱，郭過去經常參加越野賽，周末亦會自行上山練習，是具經驗的跑手。她對於郭不幸身亡感可惜。梁說越野賽季多於9月開始，經今次事件，她提醒跑手勿輕視賽道距離，無論長短也應帶手機在身。

越野跑手周佩恩建議跑手可在賽前「試路」，或先下載可連接手表及手機衛星定位的GPX路線圖，即使不熟悉賽道，按GPX路線可知悉自己是否身處正確位置，若不慎迷路，應按情况返回上一個有路標的位置，向其他跑手求援。