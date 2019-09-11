中年情侶昏迷 女死男仰藥危殆

事發昨上午11時15分，警方接報屯門安定邨定德樓一名女子於單位內昏迷，救護人員到場，發現女子倒臥牀上，當場證實不治，單位內另一男子懷疑曾服藥，陷入昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救。

死者無傷痕 現場未見兇器遺書

警方一度認為有命案發生，懷疑有人謀殺女友後再服藥自殺，召喚法醫上門調查。女死者未有表面傷痕，現場亦未發現兇器及遺書，死因有待驗屍後確定。案件列屍體發現，由屯門警區重案組第2隊跟進，正調查事件原因。探員傍晚檢走兩箱證物，包括枕頭及毛公仔。

同居兩年多 近日感情轉淡

現場消息稱，女死者姓蔣，42歲，任職酒店房務員，昏迷男子姓林，56歲，任職地盤判頭，二人為情侶，同居兩年多，單位為女子所有，近日二人感情轉淡。

據悉女方曾離婚，前夫早年去世，育有一名21歲女兒，正在內地讀書。女事主昨早曠工，酒店致電其妹，其妹致電姊姊亦無果，遂到上址拍門，男事主神志不清開門。妹妹見姊躺於牀上無反應，隨即報警。