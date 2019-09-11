鬼屋奪命死因聆訊 天眼拍下事主行錯 監控3人懵然

死者張朝傑生前為香港專業教育學院（IVE）建築學高級文憑課程二年級學生，事發2017年9月16日下午。根據昨日庭上資料，全間「活埋凶間」鬼屋共有48個閉路電視鏡頭，下層有24個，共有4個鏡頭拍攝到死者行錯路，往鬼屋內部前進，終到達3號「棺材滑梯」，爬往機房位置後不知所終；約兩分半鐘後，滑梯上層銀色板向下移動，有他人從上滑下。

一名演員中途曾接觸過事主

案發日有3人在1樓監控室，包括海洋公園職員兼鬼屋「屋主」詹家生、外判公司的「棺材滑梯」裝置主管葉寶石、機件負責人陳思樂。監控室內有4個40吋屏幕播放所有畫面，包括播放各玩家滑下滑梯的畫面，亦是張朝傑爬往機房的位置。3人均供稱，事後翻看片段才得悉有人行錯路及爬入機件位置，其中詹家生記得有一名演員中途曾接觸事主。

途經路線原應有演員嚇回正路

涉案鬼屋導演王文俊表示，「棺材滑梯」出口會有一演員駐守，負責指示路線及操作機關。玩家沿路體驗鬼屋至分岔路口，該位置亦有一名演員駐守，會指示正確出口方向路線。若玩家行錯路，逆向行走至鬼屋內部，會途經另一演員的房間，該演員亦會告知玩家行錯路。

案發為日間 鬼屋演員較少

演員主要用「scare forward」方式引領玩家由正確方向離開，例如驚嚇時以身體阻擋錯誤方向等。惟案發為日間，鬼屋演員較少，分岔路口演員有時要兼顧在對面走廊「嚇人」，有可能短暫離開原定位置。

鬼屋設計總監Joel Brett Talacko稱，意外後海洋公園曾檢討，自此鬼屋不設大型機械設施，並增加閉路電視鏡頭及監察屏幕，確保有足夠人手監察相關畫面。另外，演員須「握手交更」，接觸到接班者才可離開崗位；另制定「重點注意位置」，派人駐守玩家可能迷路的分岔口、有安全隱憂的位置；鬼屋內工作人員或維修人員要戴反光臂帶作識別；聘請海外專家給予意見；亦增設「緊急掣」，遇上緊急事故可即時按掣通報等。聆訊今續。

【案件編號：CCDI865/17】