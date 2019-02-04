VPN供應商稱遭封鎖 被指有關 港府否認

VPN服務供應商「Private Internet Access（PIA）」上周六（7日）於其網誌表示，因為近日的示威活動，其在港VPN服務被封鎖（blocked），導致其香港用戶無法連接其VPN網絡，即使連上亦無法瀏覽網頁，懷疑港府從技術上限制示威者活動。PIA銷售總監（CMO）Chris Miller回覆本報查詢時表示，公司上周五（6日）發現在港服務發生問題， 直至目前仍未正常。Miller表示，曾於8月29日發表網誌，提及香港政府計劃以行政命令要求網絡服務供應商限制網絡服務，其後一周內其服務即被封鎖，他們的服務供應商否認有關。經測試成功連接VPN後，無法瀏覽其他網頁，而事件只在香港發生，令他們懷疑事件與港府有關。

通訊辦：無VPN服務受阻報告

本報向多個政府部門查詢，保安局、商務及經濟發展局、創新及科技局均否認與事件有關；通訊事務管理局辦公室則回應，最近並無收到有關VPN服務受影響的報告。

業界：倘涉黑客活動會自動攔截

葉旭暉表示，如政府要中斷VPN服務，須有網絡服務供應商合作及參與，據他所知，近日並無收到政府的「行政命令」或「執法要求」，以政治原因中斷任何VPN服務，相信事件純屬誤會。他說，一般情况下，如網絡服務供應商發現VPN用作黑客活動或組成殭屍網絡等，「技術上會自動攔截該伺服器」，不排除該VPN服務供應商的部分伺服器因技術原因被封鎖。

立法會資訊科技界議員莫乃光說留意到有關事件，他認為一旦中斷VPN服務，整個業界亦受影響，近日其他VPN服務供應商均正常運作，相信PIA的問題屬單一事件。

明報記者