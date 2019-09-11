沙中線調查報告 政府准第三度押後

9月恢復聆訊 明年3月底交報告

政府發言人昨日表示，委員會將在9月23日恢復聆訊。

公民黨立法會議員陳淑莊批評，報告一拖再拖不能接受，質疑政府當初低估工程安全問題，她認為港府、港鐵及委員會「斬件式」發放工程資訊、加上問題複雜「令人好難跟進」，並質疑委員會在今年2月中期報告所指車站安全「明顯言之過早」。

年初再揭施工文件缺失擅改則

沙中線去年被爆出剪鋼筋疑雲，政府成立獨立調查委員會於去年10月展開首輪聆訊，並於今年2月發表「中期報告」稱紅磡站結構安全毋須重建或加固，但工程至今年初爆出新問題，紅磡站南面、北面連接隧道及列車停放處，發現有施工文件缺失及擅改圖則等問題。委員會其後獲擴大職權範圍，於今年5月起加開聆訊，並待港鐵發表「全面評估策略」評估報告後，再續聆訊，包括聽取專家證人作供。

翻查資料，委員會最後報告死線原為委任日期起計6個月內、即在今年的1月9日；委員會稱因調查範疇廣泛，而事件性質複雜並證人眾多，於去年底獲准延期至今年2月26日，因應年初再爆出新工程問題，報告其後再延後至今年11月提交，今次已是委員會第3次獲准押後報告限期。

港府及港鐵在今年7月公布，採取明年首季局部通車方案，即先啟用大圍至啟德段；港鐵提交「全面評估策略」評估報告，稱車站結構安全，毋須清拆，港鐵將展開加固工程補救，而工程將繼續由總承建商禮頓建築(亞洲)負責。