研究：網傳假資訊煽情緒 青年自殺率憂回升

去年每10萬人12.2人自殺微跌

根據死因裁判法庭數據，研究中心估計去年香港每10萬人中有12.2人死於自殺。男性自殺率持續較女性自殺率高兩倍，兩者均微降；一向自殺率高企的高齡者自殺率微降至每10萬人中有18.8人。各年齡組別中，只有45至59歲的自殺率上升，相信是基於來自精神、職業及家庭等壓力。

葉兆輝：社會繃緊 籲各方尋出路

對於近月社會氣氛，葉兆輝感痛心，稱社會上的互信和關懷因反修例「一筆勾銷」，部分傷者不敢接受治療，整體社會精神健康繃緊，若情况持續，對社會整體精神健康將有負面影響。葉續稱，網絡流傳各項虛假資訊易煽動青年情緒，擔心今年青年自殺回升。他冀各方積極尋求出路，令社會盡快復原，若家人間政見不一，最重要是表達理解和關懷，讓青年有「同行」的感覺。

24小時情緒支援服務網上平台「Open噏」，服務11至35歲青年，「Open噏」臨牀督導主任周文慧表示自去年10月起，服務逾1.4萬個案，近期接觸部分青年個案因社會事件而受情緒困擾，建議可暫時遠離資訊，喘息一下。「Open噏」義工麥詠宜稱，近期輔導不少因政見不同而家庭關係緊張的親友，提醒各人要「莫忘初衷」，記住那份出於家人的關愛。

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