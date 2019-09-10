【Emily】民陣前召集人扮阿sir 教被捕者權利

拍片示範濫權情景

其中一個情景，係有人被制服喺地後大叫好痛，要求飾演警察嘅楊政賢展示委任證，楊政賢堅稱情况唔許可，「再唔合作我會加控你阻差辦公」。另一個情景中，楊政賢係咁游說被捕者喺律師未到之前錄口供；被捕者要求見律師，又重複話「我無嘢講」，楊政賢就話佢十問九唔應，只對自己不利。

楊政賢：多被捕經歷 熟警察口脗

點解由佢扮警察？楊政賢同Emily講「因為無人扮囉」，又講笑話自己多被捕經歷，好熟悉警察說話口脗，片段部分情景係佢親身經歷，例如被指阻差辦公、錄口供經過。短片係喺7．28楊政賢被捕後製作嘅，佢話好多人都知道被捕後喺律師未嚟前要講「我無嘢講」，但現實係警員會好似片段裏面咁用盡唔同方式，令被捕者無法咁樣回應。佢希望呢啲情景會提醒市民被捕權利。

「法夢」又話，希望通過短片畀大家知道，就算遇上任何情况，都要保持冷靜，盡量保護自己；如果想知更多被捕者權利，可以參考法政匯思嘅懶人包資料（https://bit.ly/2MKdbpy）。