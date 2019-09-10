上學演藝女生遭新巴撞斃

事主繞落客小巴過路捱撞 巴士司機被捕

事發於昨晨10時許，演藝學院學生盧鈺湘（21歲）在薄扶林水塘道及薄扶林道交界附近過路時，被一輛沿薄扶林道東行的30X線新巴收掣不及撞倒，飛彈4米後倒地，頭部重傷，流血不止，地上遺下一副眼鏡。救護員接報到場，將事主送往瑪麗醫院，惜11時許證實不治。涉事新巴61歲姓洪司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，案件交由港島交通部特別調查隊跟進。

據悉死者當時正前往演藝的伯大尼校園上堂，校園門口有行人過路設施，包括安全島，但無交通燈。現場消息稱，女子當時橫過路面時，慢線有一輛公共小巴正在落客，女子繞過小巴車頭橫過馬路，二線上的新巴疑收掣不及將其撞倒。新巴發言人稱公司對意外表示非常難過，對死者家屬致深切哀悼與慰問，公司會全力配合警方調查。

學生會：校方多次要求增交通燈無果

演藝學院學生會對事件深表惋惜和沉痛，向死者親友致以深切慰問，又稱意外位置是「交通黑點」，校方10年來曾多次去信區議會及路政署要求增設交通燈，但是苦無結果，釀成了今天悲劇。本報翻查運輸署網頁，署方並無將有關位置列為交通黑點。死者就讀演藝的電影電視學院，曾參與短片創作比賽，擔任導演、攝影及剪接工作。