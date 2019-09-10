專欄：加密貨幣 仍是「小圈子」玩意？ ／文：章濤

這事有兩個啟示。從推廣策略角度解讀，幣安成功以「飢餓式營銷」手法吸引投資者目光，令人更有意欲將幣存於平台之上，以便下次能買入。其二是從金融市場運作角度解讀，若將幣安理解成銀行，推出放貸服務其實就如有投資方希望透過平台以高息借入美金，意味美金需求大，甚至有超過8厘回報的投資機會出現，故願意交易。觀乎近月比特幣等主流幣種的交投頗為活躍，有可能是投資者在投資項目中失利，急需補倉，亦有可能是預視比特幣會上漲，故預早買入USDT作儲備。

基於這形勢，我估計，將會有更多以加密貨幣為本的投資工具產生，而且一旦出現，炒作會非常熾熱。縱使目前的加密貨幣交易都是幣幣交易居多，對實質貨幣市場的衝擊並不明顯，甚至予人「小圈子賭代碼」的感覺，但我們不得不承認，這股源自加密貨幣市場的投資風氣的確存在，而且大有蔓延至傳統投資市場之勢。（編按︰作者為比特幣早期投資者）

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]