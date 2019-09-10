數碼港創業計劃 新增澳門地區

最佳10隊可獲10萬資助

「數碼港粵港青年創業計劃」已推行8年，讓粵港兩地有志創業者與數碼科技青年專才發展具創新意念的項目，並把項目投入不同市場。數碼港的初創公司如開發硬幣收集機的Heycoins、語言學習社交平台Live It China及開發人工智能技術的Backbone Technology，亦出自該計劃。

今年計劃新增澳門地區，覆蓋整個大灣區，並改名為「數碼港大灣區青年創業計劃」。粵港澳三地的18至30歲、正就讀於粵港澳註冊的大專學院，或於上述院校畢業不超過3年的青年，可報名參與計劃。

首安排參觀騰訊總部

參加者將於11月參加為期3天於大灣區舉辦的創業營，學習商業及創科知識，內容包括分析市場需要與定位、撰寫計劃書、UI/UX設計及投案技巧等。計劃今年首次安排參觀騰訊總部，與企業代表交流，加深對創科行業了解。

完成創業營後，三地的青年將合組團隊，運用在創業營學到的科技和創業知識，設計並提交商業方案，再於明年1月的項目演示日，向由粵港澳專家組成的評審團展示。當中最傑出的10隊，每隊將獲10萬元「數碼港創意微型基金」資助，並於其後6個月內建立產品的雛形。

數碼港：澳門旅遊博彩興旺 獨特優勢

數碼港團隊上周五到澳門為計劃宣傳。數碼港公眾使命總監陳思源表示，澳門是企業進軍葡語國家市場的跳板，加上旅遊博彩業興旺，在開發智慧生活、數碼娛樂及旅遊款待相關科技上有獨特優勢，相信計劃有助大灣區青年合作開發創新意念，推動大灣區創科發展。

明報記者