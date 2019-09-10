警憑肉參照破綁架案 兩漢受審

兩名被告依次為報稱銷售經理的譚浩天（24歲）和報稱建築工人的李奇（18歲）。兩人被控一項綁架罪，首被告另被控一項作交替控罪的勒索罪。

控方開案陳辭指出，事主馬庭軒與首被告當時的女友「雪花」為中學同學，事主與父親馬春來曾於去年1月與首被告見面，當時首被告要求馬春來代事主歸還20萬元「可樂錢」（即買可卡因的費用），惟遭拒絕。

去年6月23日，馬父接到事主來電稱「阿爸我畀人夾咗，你嚟救我」，電話其後改由首被告接聽，相約馬父在福全街的便利店見面。首被告、「雪花」和馬父談判期間，「雪花」曾向馬父展示一條影片，顯示事主頭髮被扯，臉有紅腫。馬父待二人離開後報警。

警員認出照片攝自某賓館房間

馬父其後收到「雪花」經通訊軟件WhatsApp發出的照片，顯示事主在一房間內手持飯盒，警員憑照片認出該處為賓館「陽光酒店」的房間，遂派員到場調查。警方同日凌晨近5時分別在賓館5號房發現首被告和另一女子，及於8號房發現次被告和事主，遂將兩被告拘捕。

馬父昨日供稱，他曾向首被告稱「冇本事，冇錢畀」，又形容「雪花」展示的影片中，有人捉着其子的頭髮撞向牆壁，兒子當時表示疼痛，及要求對方「唔好打」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC18/19】