黑漢姦心儀者囚8年 事主成孕需墮胎

綽號「吉利仔」的首被告曾友狄（案發時29歲）一方早前求情稱，他與23歲女友育有一名歲半大小孩，女友和母親亦在求情信形容他為好丈夫和好兒子，被告更曾有自殺念頭。次被告王源廣（案發時32歲）於開審前承認一項「企圖以威脅或恐嚇手段促使他人作非法性行為」罪。

法官引述事主的創傷報告指出，她時常感羞恥，對男性失去信任，認為自己不再值得別人喜愛，亦害怕他人知悉她為強姦受害者，形容她平時生活猶如一個「雙面人」，外在看似冷靜和身心健全，內在卻脆弱和感到受威脅，去年更因情緒波動而企圖自殺，亦希望施害者承受最嚴厲的懲處。報告又建議事主接受心理輔導，惟事主目前仍未預備好。

次被告恐嚇輪姦囚兩年

法官指出，兩名被告當時共同行事，雖然事主並非在次被告威脅下才與首被告性交，惟當時次被告在事主無助下作威脅，更稱若她拒絕與首被告性交，便會遭其他人輪姦，而首被告後來強姦事主時更沒用安全套，形容相關情况已屬加刑因素，判兩人分別囚8年和兩年9個月。

【案件編號：HCCC266/18】