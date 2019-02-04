ACUVUE隱形眼鏡含異物 港兩批次回收

衛署籲用家立即停用

衛生署發言人稱，接獲上述生產商通知正自願回收特定批號的隱形眼鏡，該款隱形眼鏡弧度為8.5，度數及散光為-6.00D和-0.75D，軸位為180。受影響總批號分別為395749、395750及395751，於不同市場的受影響批號為3957490101至3957490112、3957500101至3957500112、3957510101至3957510105，當中香港受影響批次號碼為3957490106及3957490109。

衛生署稱根據生產商資料，約100盒受影響產品已被分發至本地市場，至今沒有接獲嚴重不良反應事故報告。生產商已查明原因及採取修正行動。署方建議市民檢查產品包裝盒及每隻隱形眼鏡獨立包裝上印載的批號是否屬受影響批號，如正使用受影響產品，應立即停用，並致電生產商熱線（2588 1100）查詢及跟進。