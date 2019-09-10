鬼屋奪命 玩家疑誤闖棺底機關 未經出口離開 設計師：有人引路未必現身

IVE生與友去哈囉喂送命研死因

死者張朝傑（終年21歲）生前為香港專業教育學院（IVE）建築學高級文憑課程二年級學生，與女友許樂思和朋友於2017年9月16日，一同到海洋公園參與「哈囉喂全日祭」活動，當日下午在鬼屋發生事故，同日送院搶救不治。

涉案鬼屋設計總監Joel Brett Talacko作供稱，玩家首先由1樓鬼屋入口開始，到獲分配的房間（共4間房，8條滑梯），獨自平躺在「棺材滑梯」的銀色底板，待玩家準備好，底板機關會向下傾斜，連接下層的固定銀板形成「滑梯」，讓玩家滑到地下樓層，再經過一段路便可離開鬼屋。

Talacko解釋，下層有一名工作人員駐守，觀察滑梯狀况及操作機關，以確保可讓下一名玩家使用滑梯。該名工作人員不一定現身，若玩家遇上困難，該人員才會露面指示路線。每段滑梯內部及底部均設監控鏡頭，有職員會觀察各個鏡頭，並有對講機溝通。

死因裁判官周慧珠問滑梯底部是否裝有感應器，以感應下方異物。Talacko承認沒有，但滑梯底部是機房位置，非遊人能內進；而滑梯設有指示燈顯示狀况，綠燈亮起才可讓玩家下滑，亦有電磁鎖避免錯誤接觸滑梯裝置，更有緊急停止掣。死因研訊主任向他展示相片，其中3號滑梯銀色板有血迹，機房內亦有血迹。

CCTV攝爬棺底滑梯 上面活門降下

據了解，死者張朝傑從2號「棺材滑梯」滑下後，沿路體驗鬼屋，惟到一個分叉口時，正常路線是右轉往出口方向，但他疑繼續直行向鬼屋內部行走，偏離出口路線。有監控鏡頭後來拍攝到疑似張朝傑的男子，在3號「棺材滑梯」出現，並嘗試爬上斜板後的機房位置，之後不知所終。差不多時間，上層銀色板亦向下移動，有其他人從上滑下。綜合庭上證供，涉案滑梯裝置2017年9月初完成，案發前兩天才全面通過機電署測試。

死者女友許樂思供稱，張朝傑與黃姓友人一同進入鬼屋，黃約5至10分鐘後離開鬼屋，惟良久未見張，她遂向職員查詢。職員起初稱鬼屋內無人（玩家），不久後通知她折返鬼屋，到達時已見救護員內進救人，當時才得知張在鬼屋內暈倒。張由救護員抬出時已無反應，而他進入鬼屋至被救出，相距約45分鐘至1小時。聆訊今續。

【案件編號：CCDI865/17】

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