養生概念盛行 明年進軍日本

她形容，兩姊妹性格不一樣，妹妹是工業設計師，很多情况都會「落手去做」；自己就「對人比較多」，二人合作無間，可在彼此的看法取得平衡，既考慮用家需要，又可實際生產。

Lify贏得今年貿發局的創業快線計劃，明年將跟隨貿發局到美國拉斯維加斯消費電子展（CES）。此外，她們上月亦獲邀參加日本東京的Smart Kitchen Summit，料於明年進軍日本市場，屆時會以B2C模式為主。

Mazing解釋，日本人早已有養生概念，例如是漢方藥，因此更易接受Lify平台。另外，公司希望於第三年打入歐洲及美國市場，主要客戶包括酒店、郵輪等，國際市場對公司而言非常重要。她指出，由過去只有一份簡報表，到現在將近推出平台，歷時近3年，通過不同的展覽，以及參加初創企業比賽，可建立自己的人脈，更可令更多人認識產品。