手機答問度身設計 解決都市人亞健康 智能茶飲冲泡機 1分鐘養生

明報記者 蕭嘉聰

Lify行政總監及聯合創辦人李明心（Mazing）指出，最初與妹妹李港慧（Connie）創立公司是為客人提供設計顧問服務，例如設計膠囊咖啡機、單車等，又曾經舉辦多個「wellness（養生）」相關的活動，如日落瑜伽，希望將該理念延伸至Lify平台，飲品容易接觸到各個用家，甚至適用於不同國籍人士，從中可將生活、設計及科技組成的生態圈，帶入都市人的日常生活。

Lify的茶飲共有3個系列，包括中式功能茶、西式養生系列以及花果茶，預定各系列有6種口味，現階段共推出13款茶飲，明年再推5款。Mazing解釋，不同食材冲泡方式、分量都不一樣，例如傳統花旗參茶，就需焗泡半小時以上；1公升水只要小量羅漢果就可煲成羅漢果水。Lify理念是方便都市人，只要加入茶餅及水，再按一按鈕，1分鐘內就可享受到一杯茶飲。

養生程式明年推

購入Lify後，用家可透過WiFi連結應用程式，首先回答30條問題，有助程式了解其生活方式、飲食習慣等，亦會問及用家的養生目標和身體狀况，例如是否懷孕或是食物敏感，以協助程式設計更合適的養生計劃，相關功能將於明年初推出。

另外，程式可控制茶飲的溫度以及濃度，用家可根據口味自行選擇。Mazing指出，市場已有許多茶飲產品，公司希望針對都市人常見的健康問題，像是睡眠質素欠佳、容易疲倦、精神緊張等，將「治未病」的概念推廣至用家，透過早上、午後一杯特定茶飲，實踐養生概念。因此，應用程式內設有一些養生食譜，讓用家分享至社群。

Mazing說，首階段Lify平台將以B2B業務為主，例如是酒店、發展商等，令品牌形象更強。以酒店為例，Lify可在套房、餐飲以至是蛋糕店提供冲泡機，相信消費者留意到產品，亦會有興趣購入，料於今年11月就會推廣至消費者層面。她相信，除了自用之外，相信有養生要求的人群，以及送禮亦非常合適，未來更希望加入人臉識別功能，更精準地為用家推薦茶飲。公司有兩個組合可供選擇，一是冲泡機及56個茶餅，建議售價為3000元，或是冲泡機及180個茶餅，建議售價為6000元，可在應用程式內購買，公司提供港澳地區送貨服務，另外亦在洽談分銷商。

Mazing表示，今年參與在美國舉行的消費電子展（CES）時，留意到當地的需要與現有的茶飲不太一樣，更喜歡較強烈的味道，例如薑味等，現有的茶飲選擇針對普遍人群為主。

冲泡機內地製 茶餅港產

現時冲泡機在內地生產，不過99%可生物降解的茶餅就在香港生產，Mazing指出，有別於一般的咖啡膠囊，公司專利茶餅的生產線已模塊化，在港生產更方便監督其水準。

公司共投入約600萬元研發Lify平台，Mazing透露，至今年底將會完成Pre-A輪融資，款項會用作推出及生產Lify冲泡機，投資者包括工業界人士及創投基金，當明年可售出1萬部冲泡機，屆時公司就可達至收支平衡。