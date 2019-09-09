手提扇吹鼻 紓慢阻肺病病情 有患者視寶物放棺陪葬

根據醫管局資料，全港去年約有2.8萬宗涉及慢阻肺病入院及死亡個案。慢阻肺病患者呼吸系統受到破壞，引致呼吸道阻塞及收窄，常見病徵如缺氧及氣喘。病患者多是煙民，該症目前無法根治，只能用藥阻延病情惡化。靈實醫院內科部副顧問醫生吳常青說，紓緩治療以往多用於晚期癌症病人，近年已擴展到非癌症領域，該院是醫管局轄下首批發展晚期呼吸系統疾病紓緩治療的機構，病人可經轉介接受治療。

靈實呼吸系統紓緩治療 入急症少45%

吳常青說，紓緩治療為危疾病人及家屬提供身心及社會支援，包括預設醫療指示安排（臨終前是否接受心肺復蘇等急救）。團隊現有12人，由內科醫生、資深護師及物理治療師等組成，除藥物治療更會教授處理氣促方法，另會派員上門跟進。他稱追蹤46名病人，眾人入急症室次數由接受服務前180日內共逾120次，降至接受服務後180日的60多次，跌幅約45%，「證明服務除幫到病人，亦可減低急症服務負擔」。

病人多不信效用 需不停游說

團隊成員、一級物理治療師楊天路分享，把手提扇放到病人鼻孔及上唇前方，涼風可刺激臉部三叉神經線，調節大腦皮質對呼吸困難感覺。楊稱「當初很多病人也不信有用」，他唯有不停游說以證成效。最難忘一次是一名他曾照顧的病友，離世後經家人轉述一句多謝，並指明要把手提扇帶入棺木陪葬，「那時我真切感受到，自己一個小舉動，對病患人生很重要」。

病患家屬林太，她丈夫患上慢阻肺病多年，去年離世時享年82歲。林太感激團隊探訪「令我感覺不是單打獨鬥」，亦讚小技巧實用，「以前我見老公氣喘很緊張、叫白車，整個人精神緊繃」。林太稱，丈夫離世前已決定不作臨終「心肺復蘇等急救」，縱然不捨老伴，但她仍尊重，她憶述丈夫「在孫兒的聖詩歌聲下安詳地離開」。

明報記者