學者：治本需改裝海堤 惟屬海事級

籲政府帶頭組專家團隊解決

關國雄表示，海怡半島及利南道一帶海堤呈「垂直形」，「海水好似撞到一面牆般，浪花便會濺高」；至於杏花邨沿岸海堤則是由防浪石堆積而成，有助削減海浪衝擊能量，但由於風暴潮時「吹起巨浪可達四五層樓、成十幾米高」，原來的海堤設計已不足抵擋。關建議，由於將原有海堤加高「或影響結構穩定」，折衷之法是額外加建「弧形海堤」，即在防浪石配合呈弧形的混凝土牆，將海水「反彈」回海面，惟「相關工程要找有填海的經驗的大型顧問公司及承建商，如負責港珠澳大橋的顧問公司，才有能力設計」。

不過，關稱「就算業主願花大錢，仍要面對另一大難題」，因需用「超級電腦」模擬海浪波幅，再決定海堤興建高度，「要收集全港數據才能推算，這要政府帶頭才能成事」。