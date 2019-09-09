鴨脷洲新盤地契類同 測量師籲買家小心

根據資料，上述地皮前年由內地發展商龍光地產及合景泰富以168.6億元於投得，是當時全港「地王」，發展項目涉及289伙，料2022年落成。去年「山竹」來襲時，鴨脷洲污水廠受巨浪冲擊，部分海堤崩塌；據了解，毗鄰該廠的利南道地盤亦受水浸威脅，發展商其後有改動住宅設計，包括升高地台等。

地署：海堤私人地 發展商：政府管轄

本報取得發展商去年委託顧問與地政總署信件，當中涉及海堤維修責任爭議，地政總署稱地段內有海堤因颱風損壞，要求發展商提交維修方案，惟發展商反駁，海堤屬一個整體結構，有受損部分是海面外露結構，超出地段範圍，應屬政府管轄區（The Government's jurisdictions），認為「維修責任仍未清晰」，不適宜（not appropriate）提交方案。

記者7月就事件向合景泰富及地政總署查詢，合景泰富發言人稱項目仍在施工，暫不會評論；地政總署則指暫未收到發展商提交的加裝或維修海堤方案，並強調該海堤屬該私人地段，業主日後須負責維修。

測量師促政府列明海堤維修責任

測量師潘永祥表示，不評論個別例子，但一般而言，若地契寫有「maintenance」（維修），「業主責任走唔甩」，但若海堤日後需「改建」才能抵禦巨浪，則「可能超出『維修』層次」，或需打官司由法庭裁決責任誰屬。他說，本港風暴潮趨增，加上港府力推「明日大嶼」等填海造地計劃，海堤維修責任重大，促請政府盡快在一手例新增「海堤」條文，如私人斜坡般，要求發展商須在售樓書具體列明海堤維修責任，更要加強公眾宣傳，「否則普通市民怎知維修海堤工程非同小可？」