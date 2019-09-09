杏花邨海堤及弱波石維修 業主須自理 地契稱屬私人範圍 業委會恐費用「天文數字」

明報記者 高卓怡

杏花邨近年受風暴潮威脅，打風時岸邊曾捲10多米高巨浪，海水連垃圾湧岸，地上一片狼藉。杏花邨業委會主席林偉超稱，大廈除裝擋水閘「自救」，另曾諮詢專家意見，認為短期內可將「岸邊弱波石重鋪、打散分佈」，以削弱海浪衝力，於是向政府求助，卻獲告知石堆由業主負責。林對說法感「詫異」，因翻查地契「石堆在地段範圍外」。

質疑地契過時 嘆僅大承建商能做

地政總署回覆本報查詢稱，港鐵（作為部分業權人及物業管理）1994年申請海堤改善工程，並鋪砌兩層花崗岩（弱波石），故石堆屬海堤一部分，均由業主處理。林偉超質疑地契要求「過時」，「誰料到連弱波石都要再鋪？」對於學者建議加固沿岸海堤，林稱感兩難，「有能力做的只有大型承建商」，恐費用屬「天文數字」，「海堤全長700多米，單是鋪百多米弱波石、工程費都涉千萬元，如叫小業主孭一項基建上身！」

海怡未定改建海堤 區議員批無指引

至於另一「重災區」南區海怡半島，屋苑沿岸海堤因颱風吹毁，出現多條裂紋，記者6月到訪時，仍見颱風破壞痕迹。當時區議員陳家佩稱，物管公司已安排工程顧問復修海堤，暫未掌握報價。至於會否改建海堤，她稱「土拓署建議過，參考鯉魚門加石屎牆擋浪，但大家對外觀有保留」，居民需比較不同方案及造價才可決定，認為政府要提供具體指引，「大家連找哪些承建商都不懂，又怎招標、監管工程進度？」

政府：提技術意見 陳淑莊倡設招標平台

就政府在各屋苑的防風工作，土拓署和渠務署回覆本報查詢稱已做不同改善工程，如雨水渠裝止回閥防海水倒灌、設立風暴潮預警系統，強調會與各管理公司溝通，提供技術意見。土拓署表示，今年4月開展委託顧問公司展開風暴潮和風浪研究，將按結果制定合適防禦措施，加強沿岸地區抵抗巨浪能力。

港島區公民黨立法會議員、大律師陳淑莊說，「雖說地契是白紙黑字，但在極端天氣下，小業主很無助，政府有很多行政措施可做，如設立招標平台或資助計劃，而不是說提供『技術意見』就算。」她批評政府「只識硬銷『明日大嶼』填海有幾好，卻不提私人海堤維修責任有幾大，有如推市民入『火坑』」。

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