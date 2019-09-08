地盤抽樣測試不合格 物料供應商不會除牌

扣分制只管承辦商

現時政府會透過季度表現報告評核承建商表現，過去曾有承建商因工程問題被政府暫停投標，例如禮頓曾因沙中線紅磡站及會展站工程問題，去年10月被發展局暫停投標15個月，至今未能投標。至於今次事件，土拓署稱由於事件並沒有對工程進度、開支等構成影響，故承建商沒有被扣分。

土力工程處前處長陳健碩稱，政府對供應商的監管主要是其首次在港登記時，要送樣本予政府測試，才能加入政府物料名冊，政府亦會定期覆檢，若發現與最初登記時有很大差異，就會除牌。至於在地盤的抽樣測試，只會用作決定該批次物料能否使用，通常不會令供應商被除牌。德士達現時仍在屋宇署建築物料名冊上。

縱未入名冊 照可供應物料

不過，供應商是否在政府物料名冊上，未必影響供應商能否為工務工程供應物料。土拓署表示，將藍隧道合約沒有要求承建商需聘用屋宇署建築物料名冊上的供應商。

資深土木工程師倪學仁認為，不規定承建商聘用政府物料名冊上的供應商、只依靠合約定下物料標準，好處是讓承建商有更多選擇，有助控制造價，但壞處是合約標準或較物料名冊的標準低，或導致工程所使用的物料品質較差。