特稿：將藍隧道鋼筋組件 未過拉力測試退貨 涉禮頓德士達 屢有前科

明報記者 畢嘉敏

永久延伸值超標最多兩倍

由土木工程拓展署負責的將藍隧道工程，其中最主要的一份合約為「主隧道及相關工程」，包括興建一條連接觀塘及將軍澳的約2.2公里長雙線雙程主隧道、連接東隧的分支隧道，以及多座通風大樓及行政大樓等，承建商為「禮頓-中國建築聯營」，合約造價87.31億元，2016年7月動工，預計2021年完工。本報早前接獲投訴，稱該工程的鋼筋和螺絲帽被驗出不合格。

土拓署回覆本報查詢時承認，供應商「德士達太平洋有限公司」自2017年12月開始向工程供應「鋼筋接合器」，即鋼筋連同螺絲帽的接合組件，主要是用於建造橋墩、橋身和隔音屏障。今年4月，駐地盤工程人員抽查3個樣本時，發現拉力測試的永久延伸值不合格，合約要求延伸長度是0.1毫米，但樣本測試結果比合約要求多出約0.1毫米至0.26毫米。該批20個組件其後全部運離工地，沒有在工程中使用。

土拓署：無影響造價完工期

土拓署表示，德士達至今向將藍隧道工程提供合共約5600個測試合格的鋼筋接合器，今年4月的事件是唯一不合格個案，退回不合格組件的相關材料費用由承建商負責，事件沒有影響工程完工日期及造價。

本報向禮頓、中國建築及德士達查詢，中國建築表示會交由土拓署一併回應；禮頓表示不會回應；德士達至截稿前沒有回覆。

過去已有多宗涉及禮頓及德士達的基建工程物料被驗出不合格，其中在今年4月，由禮頓承建的東九文化中心工程，被本報揭發由德士達供應的螺絲帽永久延伸值測試不合格；2013年，屋宇署發現高鐵西九總站部分由德士達供應的螺絲帽未能通過拉力測試，該工程的承建商為「禮頓-金門聯營」。

工程師：長遠會致鋼筋生鏽

有不願具名的工程師說，螺絲帽通常在出產地做好，而螺絲頭是在香港工廠或地盤才絞牙，供應商可調校螺絲頭和螺絲帽的鬆緊程度，為免工人投訴螺絲頭扭不入螺絲帽，供應商或會在螺絲頭和螺絲帽間預留較多「虛位」，但若太鬆，則可能未能通過拉力測試。

資深土木工程師倪學仁稱，若使用了拉力測試不合格的鋼筋接合器，受力時其延伸長度會超過標準，或令石屎爆裂，亦可能令水氣、二氧化碳等進入石屎內部，引致鋼筋生鏽、爆裂。他認為土拓署發現不合格後不使用有關批次的產品，屬正常的品質控制過程。