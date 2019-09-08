灣仔劏房三級火一死兩危 鄰居搭𨋢逃生：知道危險，博吓

現場為灣仔道234至236號鴻業大廈13樓一個面積約5米乘10米的單位，被分間成3個劏房，個案已轉交屋宇署跟進，初步了解單位並非由木板分隔。火勢集中於中間的分間房，現場有大量雜物，火警產生大量濃煙，起火原因仍待調查。

消防處分區指揮官（港島中）楊啟宏稱，消防昨早8時半接報到場，14分鐘後將火警升為三級，9時47分火勢受控，至10時25分大致救熄。火警中一名消防員手腳受傷，年齡介乎32歲至77歲的5男2女亦受傷送院，當中一名46歲葉姓男子（圖1）送往律敦治醫院後證實死亡。消防在起火房間旁邊的劏房廁所內發現他昏迷，相信他吸入過多濃煙致死。

偕子抱貓逃生 伸手不見五指

15樓住客董先生赤腳與兒子逃生，他憶述，起火時仍在睡覺，兒子稱外面很大煙，他起初不以為意，以為是有人在後巷燒衣，往外探看才發現濃煙愈來愈多，遂與兒子帶着家貓逃生。董先生形容走廊濃煙瀰漫、伸手不見五指，其後他見到有升降機仍運作，「我知道（火警搭𨋢）是很危險，但沒辦法，走樓梯我真是看不見路，博吓啦搵條命 」。

10樓住客羅小姐與年逾90歲的祖父母同住，起火時她仍在睡夢中，聽到消防員拍門才知道發生火警，遂與祖父母帶齊逃生物品，沿樓梯走到地面。兩名長者需佩戴氧氣頭套協助呼吸，消防員在旁攙扶他們下樓。

消防疏散逾百人

火警中消防共疏散106人到安全地方，派出140名消防員及40名救護員，動用1條喉、1支鋼梯水塔及4隊煙帽隊，並調派32輛消防車及12輛救護車。機電署及政府化驗所人員昨午到場調查，至傍晚警方亦到場調查，初步發現起火原因無可疑。除13樓住客外，其他住客登記後傍晚陸續返回寓所。

灣仔民政事務處已在律敦治醫院急症室設立跨部門援助站，同時開放灣仔活動中心供受影響市民前往暫避。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676