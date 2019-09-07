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2019年9月7日星期六
港聞二
預設醫療指示倡立法 成年可申不急救 須書面訂立 可口頭撤回
百歲翁臨終指示不急救 子女說法羅生門爆衝突
妻拒交回定情名表 六旬漢施襲囚3年 求情指妻子外遇 法官稱悲劇
同性配偶福利案勝訴 稅務條例須改字眼 夫妻變配偶
UGL案不起訴梁振英 郭卓堅申覆核被拒
手術閉路片段流出 婦入稟告浸會索償
涉IT界賄選種票 17人保釋 的總會務總監准離港
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【明報專訊】（請看附圖）
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