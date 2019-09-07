同性配偶福利案勝訴 稅務條例須改字眼 夫妻變配偶

上訴人梁鎮罡昨回覆本報稱，高興見到香港平權進步，特別是《稅務條例》需於6個月內適用於已婚同性配偶；另希望所有公務員同性配偶均可由2017年9月起獲得福利。公務員事務局回覆稱，局方會研究法庭命令，徵詢律政司意見後再作跟進。政府暫無統計公務員申報同性配偶及涉及發還福利的數字。稅務局回覆，局方會根據判辭相應地作出評稅。

陳小姐（化名）與同性伴侶今年6月於加拿大註冊，她透露自己是自由職業者（freelance），收入不穩定，幾乎每年都不用交稅，而配偶是公務員，月入約8萬元，若合併報稅應可節省部分稅額。因應本案判決，陳小姐亦可享公務員家屬福利，她說，由於自己沒有公司醫療保險，看牙科和其他醫療費用昂貴，公務員家屬的醫療福利對她來說有很大幫助，該案判決後，她和配偶已將註冊證書交予配偶所在的部門，正等候部門處理。

福利勝訴起計算 追溯2017年9月

根據終院判辭，高院法官周家明於2017年裁定同性配偶可享有公務員事務局提供的福利及津貼，曾下令裁決同年9月1日生效。判辭表示，與訟各方同意採納周官的判令安排，即Scott可獲賠償該日起的福利及津貼。終院明言，一個公平的行政機構，應向所有相關人士提供同等福利及賠償。

稅務條例「婚姻」適用同性結合

至於稅務方面，與訟各方同意更改《稅務條例》字眼，將「婚姻」大意改為「任何婚姻在香港以外地方獲法律認可，不論是否同性配偶，都符合本條例下婚姻的意思」，另將「丈夫或妻子」改為「已婚人士與他/她的配偶」，讓同性配偶Scott可合併評稅。因應稅務局需更改電腦系統、指引等，建議半年內完成有關步驟，以趕及下個稅季前完成修改。

【案件編號：FACV8/18】