妻拒交回定情名表 六旬漢施襲囚3年 求情指妻子外遇 法官稱悲劇

被告資助內地生讀書20年

報稱土地投資顧問公司東主的被告黎耀堂（63歲）承認去年12月21日，在大埔坑下莆一村屋內襲擊陳晴鳳。辯方求情時指出，被告過往20年資助多名內地學生讀書，每月會派發飯券予有需要者，同時向多名風濕患者派藥酒，被告兩名兒子亦在求情信中形容他為好父親。

辯方引述被告的求情信稱，被告妻子因跳社交舞移情別戀，致夫妻關係破裂。涉案手表購買時為一雙一對，當時被告並非為金錢而取回手表，而為見證兩人的愛情和關係，形容事主當時就被告的品格出言挑釁，令被告失控犯案。

法官直言案件屬一齣悲劇，形容被告以往品格良好，努力工作養妻活兒，更多年來熱心慈善，卻因離婚導致有抑鬱症狀，更因未能取回手表而「壓力爆煲」犯案，對被告經營多年的美滿家庭毁於一旦感痛心，但指出社會絕不容許家庭暴力，終判被告囚3年。

案情指，當時正與妻子辦理離婚的被告，去年冬至晚飯後向妻子要求取回手表，遭妻子拒絕，被告其後再要求毁壞該手表，令雙方都無法擁有，其妻沒有理會。被告隨即到花園取出74厘米長的鐵鏟，多次擊打妻子頭和頸部，令鐵鏟分成兩截，他其後再到廚房取出30厘米長菜刀，斬向妻子的頭及背，令對方失血暈倒。幼子曾制止被告，但被告仍一度上前揑妻子頸，警方接報到場後，被告承認犯案。

事主頭頸受傷 臉癱需整形

妻子的頭、臉、頸和手部均嚴重受傷，手部神經、動脈和肌腱均需修補，留醫深切治療部。她目前身體大致康復可行走，左臉臉癱，需接受整形手術。

【案件編號：HCCC176/19】