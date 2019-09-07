百歲翁臨終指示不急救 子女說法羅生門爆衝突

香港政府建議預設醫療指示立法時，作出或修改指示都必須書面並有兩名證人，其中一人須為醫生，以及兩名證人均不得在病人遺產中有任何權益，但指示可口頭撤銷，並毋須證人。

食衛局顧問：口頭撤銷保留靈活度

食物及衛生局顧問（衛生）林啟忠解釋，是希望保留靈活度讓病人隨時改決定，不希望有病人未能及時更改的情况出現，港府亦未計劃設中央登記制度。

關注組織倡設中央登記

連瑋翹認為，容許口頭撤銷指示並毋須證人很易惹起爭拗，「一個家人說病人有撤銷，一個說沒有，應該信哪個？」連瑋翹建議由醫管局設立專責部門，中央登記預設指示，或由個案經理跟進並記錄病人的決定，減日後爭議風險。連瑋翹認為，專責部門應同時提供諮詢服務，解決現時長者即使想為臨終作準備亦求助無門的問題。

安老事務委員會主席林正財認為，醫管局照顧全港約90%住院服務，由醫管局做中央登記可行，但要視乎公眾諮詢結果傾向簡便還是較嚴謹方式處理。