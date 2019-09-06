【Emily】晚晚抬棺破地獄 哈囉喂恐怖機關藏廁所

參考港產片 舊屋邨變鬼域

海洋公園今年一樣投資8位數字。海洋公園演藝節目總監歐陽綺華率先透露，今年創作概念由鬼屋伸展到鬼域，有參考港產片同經典鬼古，配合市民非常熟悉嘅場景。例如「香港靈異結界」，當中有舊屋邨、滑梯、小巴站等，令遊人代入故事角色，有如置身恐怖廢墟中。

至於「盂蘭老大街」，今年園方首次將其中一個廁所改建，增設機關，大家聽到都可能有啲驚，歐陽綺華叫大家放心，入面無演員嚇人，只有燈光同音響，營造恐怖感！

海洋公園早前講過，受訪港旅行團及自由行遊人數目大減影響，今年暑假檔次公園總人場人次跌幅顯著，7至8月入場人數比舊年同期跌兩成六。問及園方預期今年哈囉喂入場人次時，發言人就話今年企業包場有12場，比舊年6場倍增，希望加埋人流可以保持同去年相若。提提大家，今年公衆哈囉喂活動日得10日，分別係10月4、11、18至20、24至27同31日，比舊年少咗6日。