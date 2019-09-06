【Emily】士丹頓街戰後唐樓 古諮會倡評二級

據古諮會資料，士丹頓街88及90號唐樓建於1951年，屬市建局「H19」重建範圍。據Emily所知，早年曾有清拆爭議，但因應社會嘅保留訴求，市建局研究緊推行活化。中西區關注組曾研究該兩幢樓，發現唐樓興建時嘅業主係《華僑日報》創辦人岑維休同陳楷，佢哋同屋企人曾喺唐樓住過一陣。

保留50年代特色 盼考慮舊區氛圍

關注組召集人羅雅寧話，昔日士丹頓街、城皇街一帶叫「卅間」社區，88同90號仍保留1950年代嘅唐樓特色，值得有評級，並希望市建局保育時一併考慮整個舊社區嘅氛圍。

另外，因應近年戰後建築有拆卸危機，Emily留意到，關注團體活現香港交咗《施政報告》建議，指過去兩年至少9座有代表性嘅現代建築已被拆、正在被拆或面臨拆卸，籲政府優先處理保育戰後建築，如全面普查同評級，並制定評審準則，評估佢哋嘅文物價值。