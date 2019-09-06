【Emily】商台製「成功爭取」圖 網民「多謝」梁美芬

【明報專訊】特首林鄭月娥宣布完全撤回《逃犯條例》修訂等4項行動，經民聯立法會議員梁美芬噚日喺商台《在晴朗的一天出發》話，自己「用咗好大嘅努力先爭取到橄欖枝」，包括用普通法說服內地專家同特區政府等，又話自己都有接觸勇武年輕人等。言論一出，網民即「大讚」梁美芬「用心良苦」，話原來佢先至係大台！有網民喺佢facebook留言話「原來芬姨您一直有接觸勇武前線，提供協助，我聽了好感動」。
梁美芬喺節目話過去一個月接觸好多年輕人，包括「示威者」、「前線」同「勇武」，有啲係佢睇住對方大，「係佢哋令到我願意行呢一步」，自稱用咗好大努力爭取政府撤回修例云云。商台節目嘅fb其後就出圖話梁美芬「成功爭取」特首撤回修例，引發網民好大反應，上載幾小時已有逾8000次分享。
梁美芬就喺fb話，張圖係由商台製作、發出，「咁大頂帽我戴唔起，唔該大家高抬貴手，唔好玩我啦。大家討論吓點解開香港呢個結仲好啦」。大批網民就分別喺美芬同商台嘅fb留言，笑言「多謝妳呀芬芬姨，感謝妳一直支持反送中，有你撐住黃絲就好了，繼續會支持你爭取成立獨立調查委員會！」
梁美芬叫商台放大logo免誤會
而梁美芬似乎好擔心被指自詡成功爭取，喺商台留言希望對方logo放大啲及唔好同背景撞色，等人清楚「成功爭取圖」係商台出品；專頁就回覆「做法不完美，但可接受，要改善」。