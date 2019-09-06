城大研光催化半導體 光照分解水分氫發電

吳永豪去年加入城大，今年代表香港獲亞太經合組織頒發「創新、研究與教育科學獎」，更是今屆唯一得獎者。這名來自馬來西亞的科學家從植物光合作用找到靈感，自2005年起研究以太陽能分解水，提取氫氣製造可再生及潔淨能源。吳說，現時普遍分解碳氫化合物提取氫氣，分解過程中會釋出二氧化碳，屬污染物之一，未如理想；而太陽能分解水分只會釋出氫及氧，生產及使用都不會污染。

冀3年內商品化 充電器不必駁電

目前研究出10多種不同顏色的光催化半導體，不同顏色半導體吸收不同波長的光，其中黃色半導體粉末「釩酸鉍」（Bismuth Vanadate）的吸光及應用效率最佳。吳說，水分子結構穩定，將半導體粉末放入水中，經陽光照射會進行「人造光合作用」，將水分解成氫氣，儲起及轉化成電能後即可使用。

吳永豪表示，目前正優化半導體至可室內使用，冀技術商品化，料最快3年內應用至流動充電器，屆時只需加入清水就可以產生電力，毋須接駁電源；另外，半導體亦可用於污水淨化，將污水中有機物轉廢為能，並變成可排放的清水。

該項研究獲研資局資助60萬元，於上星期獲亞太經合組織頒發「創新、研究與教育科學獎」，獎金2.5萬美元（約20萬港元）。

明報記者