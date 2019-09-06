扮15歲識12歲女童 26歲男索裸照逼性交

稱小時遭後母打盲左眼 對女童好奇

被告蔡盛昌（28歲）被控一項刑事恐嚇、兩項與13歲以下兒童性交、一項管有兒童色情物品，事主案發時僅12歲。辯方求情稱，被告生於內地，自小失去母親及來港定居，6至7歲時遭後母虐打致左眼失明，現時仍用頭髮遮掩左眼，只有中三學歷。被告案發時有一名21歲女友，聲稱對女童好奇而犯案。

法官認為案情嚴重，本案涉及以裸照恐嚇，事主因此事受創傷及發噩夢。

法官另關注被告facebook頭像是否他本人，若被告使用他人照片，讓女童相信他15歲，情况更為嚴重。法官因此要求被告站立，觀察其樣貌後，認同他看來相當年輕，先為被告索取心理報告，以查看他有否戀童癖及重犯風險等，押後9月27日判刑。

法官要求被告站立觀察樣貌

根據案情，被告案發時26歲，2017年11月在facebook認識事主，但訛稱自己15歲，其後兩人交換電話，開始在WhatsApp聊天。不久後，被告不斷要求事主傳送私處照片，事主感煩擾，應要求拍攝裸照。被告再以裸照威脅事主，要求性交，事主因害怕照片在網上被公開而就範。二人兩度性交，過程中有用安全套。事主將事件告知母親，最終報警。

【案件編號：HCCC208/19】