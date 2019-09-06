威嚇兩生購服務 健身業界首宗判囚

本年4月又犯 兩銷售員囚3月

4名被告依次為黃展澤（21歲）、區存信（25歲）、譚嘉希（21歲）和張梓健（22歲），案發時除區存信為健身教練，其餘3人均為銷售員；4人早前被裁定罪成後，裁判官為他們索取相關的報告。另外控方透露，黃和譚涉於本年4月干犯同類案件被關押。

辯方庭上透露，報告不建議黃展澤和譚嘉希接受社會服務令，因黃的驗血結果顯示曾吸食大麻，譚則曾有與毒品有關的刑事紀錄，不過辯方表示，黃不是慣用毒品使用者，譚現無依賴毒品，希望判處短期監禁。

另外，報告建議區存信和張梓健接受社會服務令，辯方稱區案發時與黃、譚一同犯案，社服令時數不應被判太高，但裁判官表示「3個人比一個人嚴重」。張梓健現已轉職司機，辯方認為被告無法再犯同類案件。

另兩人判社服令

裁判官判黃和譚監禁3星期，區接受90小時社會服務令，3人各向事主賠償1000元。張被判120小時服務令，另向第二名事主賠償1.8萬元。

海關不良營商手法調查課監督葉冬菁說，此案為首宗健身中心涉及不良營商手法而被判監案件，與去年同期比較，有關投訴上升逾兩成，大部分為樓上小型健身室。海關提醒商戶須遵守商品說明條例規定，而消費者購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。

【案件編號：KCCC971/19】