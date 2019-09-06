DR控誤殺醫生上訴 拗嚴重疏忽定義 指須證明被告主觀察覺明顯死亡風險 終院押後判

上訴人麥允齡被控一項誤殺罪，控方指稱源於她為病人施用血液製品療程失當，違反了作為註冊醫生的專業責任，其失職行為屬「嚴重疏忽」。上訴庭早前裁定控方只需按客觀合理標準衡量，就可將麥允齡的行為定性「嚴重疏忽」。

馬道立：被告與受害人之間存在責任關係

然而，上訴方資深大律師鄧樂勤指出，控方亦必須證明被告主觀地、有意識地察覺到死者接受療程時有明顯和嚴重的死亡風險，而原審法官亦要就此引導陪審團，才可使麥允齡入罪。上訴方續指出，若控方在審訊時無視上述關於「主觀性」的觀點，而法官又沒有就此好好引導陪審團，一旦麥允齡最後被裁定罪成，將會是不公的結果。

終院非常任法官韋彥德勳爵反問，根據上訴方所言，若泳池救生員當值時只顧與女友聊天，沒看見且忽視有孩子遇溺，是否不構成刑責？終院首席法官馬道立亦指出，除了檢視被告的行為及案發時思想，被告與受害人之間存在責任關係，亦是陪審團裁決的考慮之一。 終院法官聽罷陳辭，押後頒布裁決。

爭議控罪元素 影響慈雲山車房爆炸案

另外，由於本案出現關於誤殺罪中「嚴重疏忽」的法律爭議，間接影響2015年慈雲山環鳳街車房爆炸事件的審訊進度。該爆炸事件導致3人死亡，涉案車房技工黎駿豪被控3項誤殺罪，惟控方希望釐清控罪元素，與麥允齡在DR案提出的上述爭議相同，故此律政司決定押後爆炸案審訊，至終院就該爭議頒下判決為止。

【案件編號：FACC 3/19】