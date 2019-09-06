的總曾申佔旺禁制令 何君堯任法律顧問

另外，涉案兩被告王宣麗與李為民去年曾於立法會新界東補選為工聯會候選人鄧家彪助選。

與建制關係密切 容海恩植潔鈴任顧問

兩被告曾為鄧家彪助選

的總於1994年9月28日由香港的士司機組織成立，2008年成立第一屆理事會及監事會，現理事長為黃一峰。的總稱目前會員超過5.1萬，司機加入不用交會費、的總下設「的總愛心基金會」，第二屆（2019年-2022年）首席榮譽贊助人為新民黨立法會議員葉劉淑儀，會董包括深圳潮青聯誼會、農業銀行，首席榮譽主席則有雅居樂集團有限公司。「的總愛心基金會」接受捐贈及贊助，其「愛心行動」包括在內地設獎學金，另提供「及時雨援助」，為有需要會員提供經濟援助等。

的總：禁制令粉碎79天「顏色革命」

根據的總網頁，該會曾「發起愛國愛港行動」，稱2014年有人在香港搞「佔中」行動，堵封道路，影響的士行業生計，該會召集10,900名會員具名向高等法院申請「禁制令」，禁止「佔中」霸路。該會網頁稱，香港警方藉法庭「禁制令」，和平不流血地清場，「粉碎一場為期79天由外國反華勢力操控的及其在港代理人出面運作的『顏色革命』行動」。

本報昨以電郵向的總查詢種票案，至截稿前無回覆。