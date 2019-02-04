2016爆種票疑雲 選民冊剔除800人

就2019年選民登記周期，選舉事務處昨回覆稱，約1250名已登記選民被納入法定查訊程序，當中約800人因喪失登記資格，在資訊科技界功能界別臨時選民登記冊被剔除。

選舉事務處昨稱，在2019年選民登記周期，資訊科技界有71名新登記選民，另有102人的申請被拒或未獲進一步處理，因未能提供足夠資料或證明文件、組成團體確認不符合登記資格等，另約1250名已登記選民被納入法定查訊程序，當中約800人因喪失登記資格被剔除，但處方接獲1宗申索，如獲審裁官接納，將被納入於稍後發表的正式選民登記冊。

2016年IT選民升5399人 九成IEEE會員

本報曾在2016年立法會選舉前報道，該屆資訊科技界選民有12,115人，較再上一屆升5399人，當中近九成屬電機暨電子工程師學會（IEEE）香港分會會員，由於有人被發現從事地產或運輸業，惹來種票疑雲，IEEE香港分會當時否認涉「種票」。IEEE總部在美國，至2018年，全球有逾42萬會員。

廉政公署2017年3月底展開代號「雪豹」行動，拘捕72人，涉於2016年立法會IT界選舉中「種票」，廉署當時表示涉案的新登記選民包括學生、文員、司機及家庭主婦。

本報昨向IEEE查詢如何跟進事件及有否收緊申請會員資格，至截稿前未獲回覆。