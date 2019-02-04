2016爆種票疑雲 選民冊剔除800人

【明報專訊】立法會資訊科技界功能組別選舉於2016年爆出「種票」疑雲，新增選民中，近九成屬同一團體的會員。據選舉事務處網頁，處方按相關法例，可向有合理理由相信其登記住址或已不再是在港唯一或主要居所的選民，發出查訊信件。
就2019年選民登記周期，選舉事務處昨回覆稱，約1250名已登記選民被納入法定查訊程序，當中約800人因喪失登記資格，在資訊科技界功能界別臨時選民登記冊被剔除。
選舉事務處昨稱，在2019年選民登記周期，資訊科技界有71名新登記選民，另有102人的申請被拒或未獲進一步處理，因未能提供足夠資料或證明文件、組成團體確認不符合登記資格等，另約1250名已登記選民被納入法定查訊程序，當中約800人因喪失登記資格被剔除，但處方接獲1宗申索，如獲審裁官接納，將被納入於稍後發表的正式選民登記冊。
2016年IT選民升5399人 九成IEEE會員
本報曾在2016年立法會選舉前報道，該屆資訊科技界選民有12,115人，較再上一屆升5399人，當中近九成屬電機暨電子工程師學會（IEEE）香港分會會員，由於有人被發現從事地產或運輸業，惹來種票疑雲，IEEE香港分會當時否認涉「種票」。IEEE總部在美國，至2018年，全球有逾42萬會員。
廉政公署2017年3月底展開代號「雪豹」行動，拘捕72人，涉於2016年立法會IT界選舉中「種票」，廉署當時表示涉案的新登記選民包括學生、文員、司機及家庭主婦。
本報昨向IEEE查詢如何跟進事件及有否收緊申請會員資格，至截稿前未獲回覆。