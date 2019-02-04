涉IT界賄選種票 的總7人被控 虛報240人學歷資格加入IEEE 親友收錢成選民

已登記地方選區選民若具備《立法會條例》訂明專業團體的會員身分，就符合資格登記為資訊科技界選民，獲認可的其中一個專業團體包括IEEE。

1000元引誘主婦收銀髮型屋助理

投票某候選人 共17人被控

廉署昨宣布，分兩案起訴17人，控告他們涉嫌參與賄選及種票。首宗案件牽涉14名被告，包括多名的總理事會成員及職員，今日在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。案情指出，的總會務總監李為民（52歲）、副秘書長楊耀鴻（33歲）、財務總監王宣麗（44歲）、文員潘秀芳（51歲），涉與另一文員於2016年4月至7月串謀詐騙選舉事務處，向IEEE香港分會輸入240人虛假的專業資格及學歷資料並申請成為會員，其後向選舉事務處登記為資訊科技界選民。

李為民另涉與的總幹事雷亞福（45歲）、雷亞福的妹妹雷偉芳（39歲）及兒子雷敬賢（23歲）在2016年4月至9月串謀選舉舞弊，在無合理辯解下向共36人各提供1000元，作為投票予某候選人的誘因。

雷亞福與多名被告關係密切，其中與3名胞妹包括會計文員雷偉芳、主婦雷麗芳（42歲）及收銀員雷麗梅（45歲），兒子雷敬賢，雷偉芳丈夫的姐夫、建築工人陳琪南（48歲），涉於2016年5月在無合理辯解下收取1000元作投票予某候選人的誘因。3名同為22歲的學生陳永鏗、郭家健與林澤謙，及21歲髮型屋助理吳嘉浩，亦涉於同年5月接受700至850元不等作投票予某候選人的誘因，4名被告與雷敬賢有關。

第二宗案件中，47歲的總幹事李林昌、60歲的總會員陳俊成及31歲女兒陳曉彤，被控串謀與其他身分不詳的人向陳俊成、陳曉彤及陳氏兩名家庭成員與一名友人各提供1000元，誘使投票予某候選人。陳氏父女也被控在選舉作舞弊行為接受利益，收取1000元作為投票予某候選人的誘因，3人今日在東區裁判法院答辯。

莫乃光：起訴人數或種票集團冰山一角

2016年立法會資訊科技界候選人分別是現任議員莫乃光及楊全盛，二人曾向廉署報案，要求調查資訊科技界疑種票。資訊科技界議員莫乃光昨表示，上述資料顯示的士業團體有組織地提供金錢種票，影響資訊科技界選舉結果，情况十分嚴重。他又稱，廉署指稱有240名申請IEEE會籍者的專業資格及學歷資料屬虛假，反映今次被起訴人數或只佔種票集團冰山一角，期望廉署能令幕後指使舞弊勾當的人受法律制裁。選舉事務處早前遺失2016年立法會選舉新界西葵青區偉盈票站的選民登記冊的選民資料和投票紀錄，他促廉署公開交代遺失登記冊有否影響調查和起訴。

楊全盛昨回覆稱，不認識亦無接觸過被拘捕者，並稱任何種票都不應發生，相信今次可成為日後選舉的警惕。

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