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2019年9月5日星期四
港聞二
「師長憂慮」 小學交流團內地改韓國 《概覽》出爐 65校提辦國情活動培養愛國情操
《概覽》最少4校列明反欺凌
大欖1公頃淡水濕地遭劈樹平整 涉郊園邊陲地保育區 無規劃許可
村屋命案 自稱道士中醫師曾與死者爭執
上水屠房驗出非洲豬瘟 瘦肉每斤90元
葵盛西邨「一屋三口四姓」 事主投訴種票
12國際組織聯署 籲林鄭勿《緊急法》限制互聯網
劉頴匡新東選舉呈請 「情况比周庭案更差」
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【Emily】高志森倡效歐美 警發記者證 記協：內地、朝鮮、蘇丹先咁做
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【Emily】胡穗珊：網民叫有意區選者「留番條命」勿衝
【Emily】防虐兒會反暴力聲明 冇提警察、示威者
【Emily】去年全港棄193萬個月餅 升近倍
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【明報專訊】（請看附圖）
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「師長憂慮」 小學交流團內地改韓國 《概覽》出爐 65校提辦國情活動培養愛國情操
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