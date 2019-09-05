12國際組織聯署 籲林鄭勿《緊急法》限制互聯網

信中指出，「切斷互聯網和暴力產生有密切相關」，斷網破壞信息自由流通，公眾將無法監察侵犯人權的行為，令整個社會陷入恐懼。另外，由於多個信息平台都使用雲端服務，切斷部分平台令其他服務有中斷風險，並殃及將數據儲存在港的不同機構。公開信又指出，斷網及干預通訊無法解決抗議活動的成因，只會增加社會焦慮，為和平對話構成更大阻礙。

聯署機構要求政府停止考慮動用限制互聯網及其它通訊渠道的法律；確保互聯網服務保持開放及安全；承諾保護互聯網，並及時通知公眾任何會影響用戶權利的網路中斷或其它行為；並鼓勵電訊商及互聯網服務供應商公開影響用戶的政策，以確保對人權的尊重。

明報記者