12國際組織聯署 籲林鄭勿《緊急法》限制互聯網

【明報專訊】近日各界關注港府會否動用《緊急法》限制互聯網服務，以取締如Telegram、連登討論區等示威者常用的應用程式或網上論壇。12個國際互聯網組織向行政長官林鄭月娥發公開信，呼籲維護香港互聯網的開放與安全，放棄引用緊急法阻斷互聯網通訊的方案，並確保資訊流通。社會關注香港政府或動用《緊急法》限制互聯網服務，香港互聯網服務供應商協會早前發緊急聲明，反對政府有關做法，警告會摧毁香港通訊樞紐的地位。事件引起國際關注，12個國際互聯網組織，包括倡議數碼人權議題的Access Now、監察網上數據權利組織Digital Rights Watch等，前日向特首林鄭月娥及行政會議發聯署公開信。
信中指出，「切斷互聯網和暴力產生有密切相關」，斷網破壞信息自由流通，公眾將無法監察侵犯人權的行為，令整個社會陷入恐懼。另外，由於多個信息平台都使用雲端服務，切斷部分平台令其他服務有中斷風險，並殃及將數據儲存在港的不同機構。公開信又指出，斷網及干預通訊無法解決抗議活動的成因，只會增加社會焦慮，為和平對話構成更大阻礙。
聯署機構要求政府停止考慮動用限制互聯網及其它通訊渠道的法律；確保互聯網服務保持開放及安全；承諾保護互聯網，並及時通知公眾任何會影響用戶權利的網路中斷或其它行為；並鼓勵電訊商及互聯網服務供應商公開影響用戶的政策，以確保對人權的尊重。
明報記者
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