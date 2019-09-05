葵盛西邨「一屋三口四姓」 事主投訴種票

事主批選舉處無認真處理

其中一名事主翁先生說，自己與父母一家三口同住葵盛西邨逾40年，他上月12日收到兩封新登記選民通知書，列出兩名黃姓及湛姓男子以他家住址作選民登記。翁稱，其母親姓鄭，計及他與父親「一屋三口兩姓」，而家人亦不認識該兩名男子，他懷疑住址被用作「種票」，於是聯絡選舉事務處，處方只着他寫上「無此人」寄回信件，並無承諾會在選民登記冊上移除兩人。

翁不滿處方無認真處理，昨日到警署報案，要求調查是否有人行使虛假文書。警方回覆，葵涌警署昨接獲一名44歲男子報案，列作「雜項事件」處理。

另一宗投訴個案，事主陳女士與女兒入住葵盛西邨約12年，本身已是登記選民的陳女士，上月收到新登記選民通知書，信上所列另一名陳姓女子以她的住址登記，但陳女士不認識該人。

選舉處：如有可疑 轉介執法機關

選舉事務處回覆，稱會跟進個案，包括聯絡相關人士及房屋署核實住戶資料，處方稱如過程中發現有任何可疑，會嚴格依法處理，並將個案轉介執法機關調查及跟進。該處稱，如巿民收到不屬其本人或同住者的登記通知書，可以告知該處並將通知書退回。