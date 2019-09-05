上水屠房驗出非洲豬瘟 瘦肉每斤90元

九龍城街市肉檔的黃太表示，近月向豬肉買手購入活豬的價格高企，至少每擔4000元，即一隻逾200斤（即兩擔）的活豬，來貨價接近1萬元，形容情况「前所未見，以往很快就會回落」；以往每日會購入3隻活豬應市，但近月供應量少，顧客購買意欲亦下降，故她每日只購入一隻，以「貴買貴賣」回本。

肉檔：貴買貴賣 市民改買冰鮮肉

黃太稱，目前瘦肉售價約每斤90元，較以往每斤50、60元貴，但瘦肉銷情比以前差，每日會將剩餘的瘦肉絞成肉碎，以「蝕本價」售予食肆，「以前都會賣剩瘦肉，但起碼毋須蝕賣」。她又說，由於豬肉售價高，顧客會傾向購買口感較好的部位，例如豬𦟌及豬筒骨等。

市民周太表示，她約3個月前已改為購買冰鮮肉，多數到超市買澳洲、泰國等冰鮮肉，認為質素會較冰鮮肉檔的有保障。她指出，一般每份冰鮮肉售價約35至50元，已夠一家人食用，「如果小朋友食，才會買少少新鮮豬肉」，又說會轉買海鮮等食材，買餸成本普遍上漲。

對於政府在實施日日清後發現病豬，但沒有關閉上水屠房清潔，城大動物醫學及生命科學院副院長Dirk Pfeiffer向本報表示，需接受市場對新鮮豬肉有需求；非洲豬瘟疫情在內地廣泛傳播，相信每日都有病豬入口香港的風險，認為需加強清潔屠房及運送車輛。

食物環境衛生署網頁顯示，昨有1,581隻內地活豬供港，平均拍賣價為每擔3694元，最貴每擔4214元；預料今日會有1930隻內地活豬供港。