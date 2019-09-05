村屋命案 自稱道士中醫師曾與死者爭執

報稱註冊中醫師的被告張子材（洋名：Dunsany）被控一項謀殺罪，控罪指他涉今年9月1日在自己寓所，即西貢龍尾村一間村屋內謀殺女子吳恩宇（終年21歲）。控方申請毋須答辯，以待進一步調查，包括認人程序及鑑證等。辯方在庭上投訴，被告被捕後遭警方襲擊，裁判官記錄在案。案件押後至10月30日再訊，基於案情嚴重被告須還押看管。

棄染血漬垃圾遭撞破

據了解，被告是「道士」，與女徒弟、受害人、受害人父母同住。案發當日，受害人父親發現女兒睡在牀上不醒，其後發現她已死去，身上多處傷痕，鼻有流血。被告則疑與受害人爭執，襲擊她至昏迷及流血，及後清理房間將染有血漬的垃圾棄置室外時，遭一名菲律賓籍女子看見，該女子將進行認人程序。

警方昨早9時許押解張子材返回案發現場重組案情，張黑布蒙頭，腰纏鐵鏈，法醫到場蒐證及拍照。下午約2時半，同樣涉案被捕的死者父親亦被押往現場重組案情。約15分鐘後，警員先押解張姓中醫師離開現場，下午約4時半，警方再押解死者父親離開單位。

案發單位為一幢3層高村屋，每層窗戶均貼有靈符，大門旁有數個鐵盆。重組案情期間，警方檢走一張椅腳染有血漬的椅子、一個染血的粉紅色枕頭及一些衣物調查。現場遺下鮮花及蠟燭，疑有人曾在現場拜祭。

【案件編號：KTCC1645/19 】