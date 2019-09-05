大欖1公頃淡水濕地遭劈樹平整 涉郊園邊陲地保育區 無規劃許可

地政處：將採取行動

規劃署回覆查詢時表示，有關土地大部分劃為農業地帶，小部分為自然保育區。根據錦田南分區大綱圖，在農業地帶做挖土工程不算違例發展，但在自然保育區地帶做挖土工程須取得城規會的規劃許可。該署已展開調查，如有證據在上述地點有違例發展，該署會採取執行管制行動。規劃署續稱，該土地並沒有取得任何規劃許可，城規會曾於2008年接獲申請，於部分土地興建臨時燒烤場但不獲批。元朗地政處表示昨派員實地調查，發現涉事土地包含14幅私人土地及毗連的政府土地，當中政府土地有未經批准的鋪設行人路工程，地政處將會採取土地管制行動。

長春社公共事務經理吳希文表示，長春社職員於上星期發現大欖收費站以西一幅土地有大規模土地平整工程，影響範圍貼近大欖郊野公園的林地、天然河流，以及部分大欖涌郊遊徑路段。初步估算，地盤的面積近1公頃，即大約一個標準足球場般大。

吳希文稱該幅土地雖然劃作農業及自然保育區，但本身是一片淡水濕地，具一定生態價值，過去多年一直未有獲得充分保護。他說2008年該地部分地段遭傾倒泥頭，一棵相信樹齡達200年的樟樹被斬，同年有人向城規會申請在相同地段興建燒烤場，最終被否決。去年土地大辯論，該片土地成為「發展郊野公園邊陲地帶試點」之一，最後雖然逃過一劫，惟最近再被發現進行土地工程，濕地面貌全非。

今年1月易手 股東無回覆

長春社翻查土地註冊處資料，發現正進行工程的土地，大部分地段於今年1月易手，售予一家在去年6月中才成立的私人股份有限公司。本報向其中一名胡姓股東名下醫療公司查詢回應，至截稿未獲回覆。