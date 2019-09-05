《概覽》最少4校列明反欺凌

6歲學齡人口料減逾千

本報翻閱2019《小學概覽》，當中至少有4校提到反欺凌。喇沙小學強調「零欺凌」，營造關愛互助校園；播道書院提到致力保護學生免受欺凌和性騷擾，建立積極和諧的班風和校風；拔萃女小學於關注事項中，提到有「學生支援計劃：發展校本生命教育課程及推動反欺凌政策」；荃灣商會學校的健康校園生活中，除推行學生健康飲食、生理及心理保健等，亦提到有防止校園欺凌及預防青少年濫藥等活動。

資助小學校長會主席張勇邦說，學校於防止校園欺凌方面，主要以推動關愛文化，透過正向活動教育學生。他以自己任職的小學為例，近日向學生派發愛心卡，讓學生贈送予同學或教師，互相欣賞。

李東海沙呂小校長名未更新

另外，曾有女教師疑因工作壓力墮樓身亡的東華三院李東海小學，前校長羅婉儀因未全面符合教育人員專業操守等被解僱，今年概覽中校長名字仍未更新；去年遭揭發澳洲交流團財務不清等問題的浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小），校長薛鳳鳴今年8月31日起離任，校長名字同樣未更新。據沙呂小校網，於8月16日曾發通知聘請校長，當中提到期望校長2020年初到任。