「師長憂慮」 小學交流團內地改韓國 《概覽》出爐 65校提辦國情活動培養愛國情操

翻查家庭與學校合作事宜委員會發布的《小學概覽2019》，至少65校提及會舉辦認識國家活動，或於其辦學宗旨列明培養學生愛國情操，日後對國家作貢獻等。國情活動普遍有內地交流團，亦有學校於成長課、學習活動，滲透國民身分認同教育等（見表）。

德信：勉強辦對學習不好

德信學校於《小學概覽》稱設常規全級性的交流，每年安排小四生返內地。校長郭超群昨稱，將於周六（7日）家長會宣布，今年12月小四生改去韓國交流。他稱，曾聽聞業界反映對北上的憂慮，如被檢查手機等，在早前召開的校務會議，有教師席上反映不同憂慮，亦有小量家長表示擔心，「考慮到既然老師有不安，勉強舉行亦對學生學習不好」，故今年不到內地交流。他說，常規交流定於12月聖誕假前幾天，不是硬性規定參與，小四生赴番禺三日兩夜交流，行程包括到訪姊妹學校，結伴參觀野生動物園，及配合中文科學習，撰寫遊記。

信義會：看社會情况再定

港澳信義會小學在概覽列出，學校藉「中港姊妹學校」計劃與貴州的小學結盟；又參與「同根同心」內地交流計劃，加深同學對內地認識。校長陳文燕昨稱，有關活動在下學期舉行，目前未決定是否如期舉行，主要需再聽取家長意見，「有好多狀况未明朗，要再觀察，了解事態再決定，顧及家長、學童擔不擔心」，但她未聞校內老師有憂慮。

陳文燕稱，自1997年回歸後，學校已設內地交流團，配合高小常識科認識國家課題，實地往內地交流，了解國家歷史、地理及文化，認識少數民俗、風土人情等。她稱，過往學生曾赴上海、中山等，另亦設海外交流團到加拿大等英語國家。

潮陽：初小學節日 高小學孫中山

全國政協常委、世衛榮譽總幹事陳馮富珍早前稱，香港部分年輕人變得愈來愈激進，根源在學校，「特別是愛國主義教育的缺失」。在概覽中，有學校在辦學宗旨列明「培養出愛國愛港、敢於承擔的高尚情操的孩子」；而香港潮陽小學則於辦學宗旨寫有「令學生在德智體群美五育得到均衡及全面的發展，並加強他們對國民身分的認同，激勵他們為國家作出貢獻及承擔」。校長伍玉芬稱，主要根據課程綱要，透過常識科，教學生認識中國，如小二生學節日、高小生學孫中山革命等。

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