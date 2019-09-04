區塊鏈跨境人幣信用證交易 匯豐完成全球首宗

傳統交易逾5天 現一天完成

該宗交易由「匯豐中國」代表「兆馳股份」，通過Voltron向「匯豐香港」發出數碼信用證，然後由「香港兆馳」審核確認信用證，並上載相關貿易文件至Voltron完成交易。

傳統紙張信用證文件交換通常需時5至10日，借助區塊鏈技術，交易全套電子檔案傳輸及確認在24小時內便完成。匯豐環球貿易及融資業務部港澳地區主管葉鳳珍說，區塊鏈技術縮短交易所需時間，加速企業資金周轉。到目前為止，匯豐已在Voltron完成9宗貿易融資交易，其中首宗中國區塊鏈跨境信用證交易於今年4月完成。

根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，中國與全球貿易往來中，去年發出120萬份信用證，涉款逾7500億美元。信用證數碼化可提升中國進出口企業的效率及保安，創造巨大價值。

葉鳳珍說，大灣區是中國國際貿易的增長引擎，在貿易數碼化方面具領先優勢，增強中國企業競爭力。該宗突破交易加速大灣區的區塊鏈應用及業務增長，同時推動人民幣作為國際貿易貨幣。

明報記者