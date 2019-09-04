假釋賊王何東成認劫珠寶 稱出獄生意失敗染賭癮 欠債50萬

曾械劫誤殺囚終身 後獲減刑

報稱無業的被告何東成認罪後繼續還押監房看管。控方讀出其刑事紀錄，顯示他共有41項案底，當中25項與搶劫罪有關。他17歲開始犯案，被判入教導所；19歲首犯搶劫，判監4年。在1986至1991年間，他持槍打劫共18間珠寶行，更擊斃一個追捕他的表行少東。案件在1993年開審，他被控打劫、開槍意圖拒捕、誤殺和謀殺等20多項罪名，其中謀殺罪不成立，誤殺罪成，被判終身監禁。1997年被告和9名重犯獲酌情減刑，改判約37年監禁。他由2014年起假釋，去年作案時正接受懲教署監管。

辯方大律師求情稱，被告犯案5日後主動向教會朋友自首，因朋友報警而被捕，其間他沒有反抗，亦全數交還涉案鑽飾。辯方稱，他來自破碎家庭，在損友影響下才會接二連三犯案。他在監獄修畢與商業有關的學位課程，出獄後生意失利，染上賭癮，欠下高達50萬元債務，致使他「重操故業」。

官信有悔意但很可能再犯

法官指被告犯案纍纍，是一名「職業慣犯」，由於他在監獄度過一半人生，所以不知道自己所為對社會的影響。法官認為他有悔意，但相信他在監管期間都敢打劫珠寶，以後很大可能再犯案。

根據案情，案發於去年5月23日晚上7時半，被告與一名男子戴口罩、帽及手套，進入尖沙嘴海洋中心太子珠寶鐘表公司，用螺絲批擊破玻璃飾櫃，掠去6件價值共550萬元的鑽飾後逃走。5日後被告在油麻地被截查，即時自首，警員搜出涉案鑽飾。

【案件編號：HCCC191/19】

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