專欄：極致方便 極致風險／文﹕章濤

其一是法律層面的隱憂。目前，不少小企、微企的個體戶生意，都是以老闆個人的微信錢包或支付寶帳戶作為戶口——不論是客戶付款，抑或訂貨支出，都是以個人帳戶處理，也未必是所有人都有意識要為這些收入正式報稅，這做法在國家大力鼓勵無現金交易的今天，估計依然安全，但難保有一日政府會嚴厲執法，這類「踩界」行為就會無所遁形。

其二是對手機的高度依賴。「一機在手，全國通行」的方便，令人人都離不開手機，但萬一沒有手機在旁，又或者當手機不能充電時，情况又會怎樣？近日，四川汶川遭受暴雨影響，需要緊急疏散大批人口，浙江亦受颱風吹襲，淪為澤國，民眾不但要過上沒有電力供應的日子，更因為斷電而不能為手機充電，結果，縱有手機也得物無所用，更遑論要打開電子錢包購買所需物資，生活大受影響。

方便這事，其實只是銀幣的其中一面，極致的方便，伴隨着的往往是極致的風險。如此一幣兩面的特質，或許就解釋了何以日本、歐美等國科技如此發達，但當地現金交易依然相當普遍，究竟這些國家是技術上不能，抑或有意識地不為？又，無現金城市背後所隱藏的代價，大家是否已經全盤了解及做好心理準備去面對？

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]