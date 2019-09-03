遙距補習英文平台 研AI監堂分析進度

配對美國50導師線上任教 收中港學生

陳如宏是一名「港漂」，本身就讀北京大學物理學院，2006年獲獎學金入讀香港大學統計及精算學系。他4年前入職內地一家「獨角獸」線上教育平台，發現遙距課程潛力大，遂於去年與另3人合伙創立「博星教育」。

對於選擇落戶香港，陳如宏說源於這裏定位國際化，更易打入日本、韓國及台灣市場。他說平台有50名美國教師任教，去年在內地收生逾200人，在港現時有30多個學生，有信心平台能在補習市場「殺出重圍」，原因之一是其平台採用一對二或一對四的小班教學，每堂學費約200多元，定價較真人上課約400至500元為低。他解釋，線上教學可節省場地租金成本，亦毋須高薪聘請外籍教師來港教學，省下的成本可集中用來研究科技如何改善教學效能。

他舉例，現時要用人手「監堂」，留意學生上課時有否「遊魂」，日後可用人臉識別技術，透過學生微表情，分析其心情、專注度等，比人手分析更有效率。另外，平台目前設有9款英語拼音遊戲，若日後系統成熟，能通過學生「打機」時間、回答正確率等追蹤學生進度，目標兩年後完成研發。至於保障私隱問題，陳強調系統不會儲存學生圖像紀錄，「所有數據輸入系統後會轉化成數據，不會保留」。

獲科學園600萬啟動資金

公司今年6月入選科學園「網動科技創業培育計劃」，陳如宏的公司現時共獲600萬元啟動資金，他稱目標年底在港收生可達300人，並期望屆時再吸納300萬到500萬美元融資。

明報記者