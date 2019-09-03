女子疑被殺 拘父母兩道士 村屋貼滿靈符 或涉作法出事

有學習障礙 21歲死者滿身瘀傷

女死者姓吳，21歲，無業，據稱有學習障礙，與年約50歲的父母同住。另外，被捕49歲張姓道士及其同姓的29歲女徒弟亦同住於案發村屋。現場為西貢龍尾村131號一幢3層高村屋，各樓層部分玻璃窗貼有竹樹圖案及靈符，廁所氣窗亦貼上「天師鎮宅圖」。

昨晨7時許，死者父親發現女兒在一樓房間昏迷不醒，於是報警，救護員接報到場，發現吳女側身卧於牀上，面向牆壁，證實她已明顯死亡，毋須送院。警方到場調查，發現吳女手、腳及面有多處可疑瘀傷，隨即封鎖村屋附近一帶範圍深入調查，警員亦在附近草叢搜查。

據了解，吳氏一家甚為迷信，寓所及車輛均貼有靈符，與同住村屋的道士為朋友。警方昨在場向死者父母、姓張道士及徒弟錄取初步口供時，各人均支吾以對，經深入調查及蒐證後，警方以涉嫌謀殺將4人拘捕，其後各人被黑布蒙頭、鎖上手銬押返警署扣查。

檢貼靈符棍 布袋寫「惡魔」

探員在屋內檢走數袋證物，包括一個用筆寫上「我已被『惡魔』……」的布袋、貼有靈符的棍、牀單被鋪等。據悉，吳身上部分傷痕疑由硬物造成，不排除與不當對待及「作法」有關。吳的遺體其後由仵工舁送殮房，死因有待剖驗確定。